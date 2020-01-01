بعد التعادل مع مازيمبي - سيناريوهان يصعدان بالزمالك قبل لقاء الجولة الأخيرة

الزمالك يقترب من الصعود إلى الدور القادم

أهدر فريق الزمالك ضمان الصعود إلى الدور المقبل في دوري أبطال إفريقيا، بعدما تعادل سلبيًا مع نظيره مازيمبي الكونغولي ضمن مباريات الجولة الخامسة.

الزمالك كان لديه فرصة للصعود في حالة الفوز بعد الوصول إلى النقطة رقم 10، بعد التساوي مع مازيمبي، وهو ما أهدره لاعبيه خلال المباراة اليوم.

ولكن، لقاء زيسكو الزامبي وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي، سيتحكم بشكل كبير في شكل المجموعة قبل مواجهة الجولة الأخيرة من البطولة.

وهناك سيناريوهان يصعدان بالزمالك إلى الدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا، غدًا عقب لقاء زيسكو وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي الذي سيلعب على أرض زيسكو.

في حالة تعادل الفريقين في لقاء غدًا السبت، يصعد الزمالك رسميًا إلى الدور المقبل، لأن سيكون ترتيب المجموعة وقتها، مازيمبي في الصدارة بـ11 نقطة، الزمالك وصيفًا برصيد 8 نقاط، وزيسكو ودي أوجوستو متساويان بـ3 نقاط.

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أما السيناريو الثاني، وهو فوز زيسكو على بريميرو دي أوجوستو في لقاء الغد سيحسم تأهل الزمالك .

وبفوز الفريق الزامبي يصبح أن من له الفرصة للحاق بالزمالك هو زيسكو فقط بعد تجمد رصيد دي أوجوستو عند نقطتان، وهنا تأتي أن الزمالك متفوقًا في المواجهات المباشرة حيث تعادل على أرض زيسكو بهدف لكل فريق وفي القاهرة فاز بهدفين دون رد.

أما في حالة فوز بريميرو دي أوجوستو، سيحتم على الزمالك الفوز في لقاء الإياب في الجولة السادسة أو التعادل أو الهزيمة بنتيجة أقل من 2 - 0.