بعد التعادل أمام أحد - الهلال يحقق رقمًا سلبيًا لأول مرة

الزعيم فقد نقطتين ثمينتين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لحق التعادل بالهلال السعودي للمرة الخامسة خلال الموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، أمام أحد.

الفريقان تعادلا سلبيًا دون أهداف، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ24، في لقاء شهد إلغاء هدف للزعيم بعد الرجوع لتقنية الفيديو. (طالع تقرير المباراة)

هذا التعادل لم يفقد الموج الأزرق نقطتين ثمينتين في مشواره بالدوري فقط، بل أنه حقق به رقمًا سلبيًا كذلك.

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لأول مرة في الموسم الجاري، يفشل الهلال في تسجيل أهداف، رغم عديد الفرص التي أتيحت له بواقع 20 محاولة تسديدة منها ست تسديدات على المرمى.

🎯 20 تسديدة

🥅 6 فقط على المرمى



❌ الهلال يفشل في التسجيل لأول مرة هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي أمام أحد.



(📸: @SPL) pic.twitter.com/0GL9lFJx5I — موقع قول السعودي (@GoalSA) ٢٣ مارس ٢٠١٩

يذكر أن التعادل رفع رصيد الزعيم إلى النقطة 57 متصدرًا جدول الترتيب بفارق نقطتين عن النصر، صاحب الوصافة، بينما يأتي أحد في المركز الأخير بـ15 نقطة.

هذا التعادل يشعل الدوري، حيث أمام النصر فرصة لاعتلاء الصدارة حال فوزه أمام الهلال في الديربي المقرر إقامته في 29 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الـ25 بالدوري.