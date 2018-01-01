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دوري أبطال أفريقيا

بعد التأهل - حظر إعلامي على لاعبي الأهلي

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سيد عبد الحفيظ يفرض الحظر الإعلامي على لاعبي الأهلي

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، فرض حظرًا إعلاميًا على لاعبي الفريق الأحمر اليوم الأثنين، بعد الصعود إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي تأهل إلى دور المجموعات، بالرغم من الخسارة من جيما الإثيوبي بهدف دون رد، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالفوز بهدفين دون رد.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مدير الكرة بالأهلي، فرض الحظر الإعلامي على جميع اللاعبين، بعد إغلاق ملف البطولة الإفريقية، للتركيز في المرحلة المقبلة.

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وعادت بعثة فريق النادي الأهلي، إلى القاهرة صباح اليوم الأثنين، قادمة من إثيوبيا، بعد خوض مباراة جيما الإثيوبي بإياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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