بعد التأجيل لقرابة العام .. نهائي كأس الملك يظل بدون جمهور!

المباراة الحلم تظل دون جمهور

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة نهائي كأس الملك بين ريال سوسييداد وأتلتيك بيلباو دون جمهور على الرغم من تأجيلها لقرابة العام ليتمكن أنصار الفريقين من حضور الديربي.

اللقاء كان يفترض أن يلعب في ختام الموسم الماضي بين الفريقين التابعان لإقليم الباسك، ولكن وافقا على تأجيل المباراة لحين السماح بعودة الجماهير بسبب وباء كورونا.

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وأوضح البيان الذي جاء على لسان اتحاد الكرة والسلطات الصحية في إسبانيا أن إقامة اللقاء في إشبيلية بحضور جمهور لا يعد ممكناً بالنظر للظروف الحالية للبلاد.

وقال البيان إن كلا الفريقين تم إخطارهما بالقرار ووافقا على إقامة المباراة بدون جمهور عكس المأمول طوال الشهور الماضية بإمكانية حضور الأنصار.

الأوضاع الصحية في إسبانيا ليست مستقرة في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستمر والتمحور الذي حل بالمرض في الأسابيع الماضية.

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وشارك الفريقان سوسييداد وبيلباو معاً في نهائيات السوبر الإسباني الماضي كطرفي للنهائي، وتنازلا عن مقعد الدوري الأوروبي لحين لعب المباراة.

ويفترض أن تقام المباراة في الثالث من أبريل المقبل على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية.