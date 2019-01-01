بعد الأزمات والهزائم - رينار: سندافع عن قميص المغرب بكل تفانٍ

أسود الأطلس ضربتهم الأزمات قبل كأس أفريقيا 2019 فكانت الهزائم النتيجة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

صدر أول رد فعل من الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني للمنتخب المغرب، تعليقًا على عدم الاستقرار الذي يمر به أسود الأطلس، في المرحلة المهمة الحالية، استعدادًا لكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

أسود الأطلس تلقوا هزيمة ثالثة على التوالي وديًا أمس الأحد، خلال مواجهة زامبيا بثلاثية مقابل هدفين، وقبلها بأيام هُزموا من جامبيا بهدف وحيد، بالإضافة إلى الخسارة أمام الأرجنتين في مارس الماضي 1-0.

فيديو - الجمهور المغربي ينصر حمد الله في أزمته مع المنتخب

الأزمة لم تكن الهزائم فقط التي تتعرض لها المغرب، بل كذلك مغادرة عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق، للمعسكر، اعتراضًا على المعاملة السيئة التي تلقاها من جانب زملائه، وفقًا للتقارير المغربية.

وقال رينار، في تصريح مقتضب لموقع "البطولة" المغربي: "على المغاربة أن يدركوا أننا سندافع عن القميص الوطني بكل فخر وتفانٍ في الكان".

يذكر أن المنتخب المغربي يستهل مشواره في البطولة القارية في 23 من يونيو الجاري بملاقاة ناميبيا ثم كوت ديفوار في يوم 28 ثم جنوب أفريقيا بالأول من يوليو المقبل.