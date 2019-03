بعد الأخطاء الكارثية – إيقاف حكم نهضة بركان والرجاء في الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن إيقاف حكم مباراة نهضة بركان والرجاء المغربيين والتي أقيمت ضمن دور المجموعات من البطولة الكونفدرالية.

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي، وشهدت أحداثاً تحكيمية مؤسفة.

وقررت لجنة الحُكام في الكاف، على إيقاف حكم اللقاء أنطوان إيسوما، لمدة عام بدءًا من اليوم.

ويأتي ذلك القرار على خليفة اعتراض الرجاء المغربي على قرار الحكم بعد احتساب ركلة جزاء ضد نهضة بركان، لصالح مدافع الفريق بدر بانون، بعدما قام مدافع الخصم باسقاطه داخل منطقة الجزاء وخلع قميصه.

