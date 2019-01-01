الموسى داعمًا بن نافل: لا يوجد خاسرًا وما حدث لم يحدث سوى في الهلال

الروح الرياضية كانت حاضرة في انتخابات الزعيم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قابل رجل الأعمال موسى الموسى خسارته في انتخابات نادي الهلال السعودي بروح رياضية كبيرة، حارصًا على تهنئة منافسه الأمير فهد بن نافل.

بن نافل فاز برئاسة الزعيم اليوم الثلاثاء، لمدة أربع سنوات مقبلة، بعد حصوله على 15061 صوتًا مقابل 612 للموسى. (طالع التفاصيل)

وفور إعلان توجه رجل الأعمال باتجاه الرئيس الجديد للقلعة الزرقاء لتهنئته بشكل شخصي، مؤكدًا أن نجاحه يعد نجاح للهلال بشكل عام في عرس انتخابي عاد بالنفع على النادي.

وكتب الموسى، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أبارك لأخي فهد بن نافل فوزه برئاسة نادي الهلال بعد انتخابات حصدت متابعة جماهيرية وإعلامية غير مسبوقة وإيرادات مالية تعتبر الأضخم بين الأندية.

"فوزه أعتبره فوز لي ولا فينا أحد خاسر، كما أعلن تأييدي ودعمي لإدارة الأخ فهد فنحن لم نتنافس إلا من أجل خدمة الكيان وإسعاد جماهيره الوفية".

وأضاف: "رسالتي لجماهير الهلال الوفية: ترشّحت للرئاسة رغبة في خدمة النادي، وكان فريق الإدارة من الشباب التوّاق لإسعادكم، والممتلئ بالحماس".

واختتم: "يُحسب للهلال أنه النادي الوحيد الذي حصل له هذا الزخم من المرشحين، وتسبب ذلك في ضخ مالي كبير لخزينة النادي، أشكر لكم تفاعلكم، وثقوا بإدارتكم الجديدة".

أبارك لأخي فهد بن نافل فوزه برئاسة نادي #الهلال بعد انتخابات حصدت متابعة جماهيرية وإعلامية غير مسبوقة وإيرادات مالية تعتبر الأضخم بين الأندية.

وفوزه أعتبره فوز لي ولا فينا أحد خاسر.

كما أعلن تأييدي ودعمي لإدارة الأخ فهد فنحن لم نتنافس إلا من أجل خدمة الكيان وإسعاد جماهيره الوفية. — موسى الموسى (@thealmosa) June 18, 2019

يذكر أن قائمة الموسى كانت تضم كل من: فيصل أبو اثنين، فيصل بن عبد الرحمن بن سعيد، مشاري بن فواز المسعد، عبد الله بن عبد الرحمن بن سعيد، ويعقوب المطير.