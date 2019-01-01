بعد اقترابه من الهبوط.. فولهام يقترب من معادلة رقم نيوكاسل السلبي أمام الكبار

فولهام يتلقى هدفين أو أكثر في 12 مباراة متتالية أمام الكبار، وهو أما يقترب من رقم نيوكاسل في السبعينات

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

استقبل فولهام هدفين في أول نصف ساعة أمام مانشستر سيتي، وذلك بأقدام بيرناردو سيلفا والمهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

ويستضيف فولهام نظيره مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسريعًا نجح مانشستر سيتي في تسجيل الهدف الأول بأقدام بيرناردو سيلفا من صناعة سيرخيو أجويرو، قبل أن يسجل أجويرو بنفسه الهدف الثاني.

— OptaJoe (@OptaJoe) ٣٠ مارس ٢٠١٩

وبالهدفين اللذينن استقبلهما فولهام أمام مانشستر سيتي، يكون قد اقترب من معادلة الرقم السلبي لنيوكاسيل يونايتد باستقبال هدفين أو أكثر في 12 مباراة متتالية أمام الكبار.

وكان الرقم القياسي السلبي مسجلًا باسم نيوكاسل يونايتد، حينما تلقى 14 هزيمة متتالية في السبعينات من القرن الماضي، استقبل فيهم هدفين أو أكثر في كل مباراة.

وتحقق الرقم القياسي لنيوكاسل يونايتد تحديدًا في أكتوبر من العام 1977، ليقترب فولهام من معادلته أو ربما تحطيمه خلال الموسم الحالي والذي اقترب فيه من حسم الهبوط إلى الدرجة الثانية.

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يذكر أن مانشستر سيتي يحتل صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يحتل فولهام المركز الأخير على سلم الترتيب.