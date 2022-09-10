بعد اعتراض الحكام .. النصر يتخذ قرارًا بشأن إطفاء أنوار مرسول بارك

تعرف على موقف النصر من إطفاء إضاءة ملعب مرسول بارك

حسمت إدارة نادي النصر موقفها من مسألة إطفاء أنوار ملعب مرسول بارك، أثناء الاحتفال بتسجيل الفريق الأصفر لأي هدف أثناء سير المباراة، وذلك بعد اعتراض من لجنة الحكام.

لماذا اعترضت لجنة الحكام على إطفاء الأنوار؟

طالبت لجنة التحكيم برئاسة نافارو، من إدارة نادي النصر، عدم إطفاء إضاءة ملعب "مرسول بارك"، عقب الاحتفال بالأهداف.

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Shahid

حيث تمت مناقشة مسألة إطفاء أنوار الملعب، في الاحتفال بهدف النصر أمام الوحدة بدوري روشن للمحترفين السعودي، وطلبت لجنة الحكام بعدم إطفاء الأنوار إلا بعد مغادرة جميع اللاعبين أرضية الملعب، سواء بين الشوطين أو بعد انتهاء اللقاء.

وأوضح آل معمر لثنائي التحكيم، أن هناك تنسيق بين إدارة النصر ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، حول طريقة الاحتفالية بالإضاءة، وسيتم اطلاع اللجنة عليها للحصول على الموافقة. "اقرأ التفاصيل"

ما هو موقف النصر قبل مواجهة ضمك؟

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن تم التوصل إلى اتفاق بعد اجتماع تنسيقي ثلاثي قبل مباراة النصر وضمك بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وبعد التنسيق تم الاتفاق على إطفاء جزئي لإضاءة ملعب مرسول بارك، في اللحظات الاحتفالية لفريق النصر، بما لا يمنع الرؤية الكاملة للمتابعين عبر التلفزيون.

وشهد الاجتماع حضور سلمان النمشان ممثلًا عن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، والناقل الرسمي للدوري، وإدارة ملعب مرسول بارك.

مسؤول ملعب مرسول بارك شدد على أنه لا يوجد قانون يمنع إغلاق الإضاءة، وهو ما يحدث في ملاعب عالمية عديدة، وعليه سيتم إغلاق بشكل جزئي للأنوار أثناء الاحتفالية بالأهداف في مشوار النصر بالدوري.

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