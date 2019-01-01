بعد اعتذار مورينيو .. مدرب هولندي يعرض خدماته على نيوكاسل

هل يقع الاختيار عليه في النهاية؟

بالتزامن مع اعتذار البرتغالي جوزيه مورينيو بشكل رسمي عن قبول مهمة خلافة الإسباني رافا بينيتيز في منصف المدير الفني لنيوكاسل يونايتد، كشف وكيل أعمال أحد المدربين الهولنديين، عن تطوع موكله للإشراف على مشروع الإدارة الإماراتية التي تستعد لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة نقل الملكية من مايك أشلي.

وأعلن نادي جيوش المدينة أمس الاثنين، انتهاء رحلة مدرب تشيلسي وريال مدريد الأسبق في "سان جيمس بارك"، بعد 3 سنوات ونصف قضاها بين جدران النادي، لتنهال الشائعات حول هوية المدرب المحتمل للماكبايس بعد رحيل رافا.

وتضاربت الأنباء حول اسم حاكم نيوكاسل يونايتد الجديد، ما بين جاري مونك بعد رحيله عن بيرمنجهام، ومعه مدرب إيفرتون ومانشستر يونايتد الأسبق ديفيد مويس، وقبلهما جوزيه مورينيو، قبل أن يضع حدًا لهذه الشائعات، بالاعتراف في تصريحات صحافية، بأنه لا يفكر في تدريب نيوكاسل، كونه لا يتناسب مع طموحه في مشروع القادم.

وفي آخر تحديث لملف مستقبل مدرب نيوكاسل الغامض، قال وكيل أعمال المدرب الهولندي جيوفاني فان برونكهورست " Newcastle Evening Chronicle". "أعتقد أن الشائعات أتت في وقت مبكر للغاية، لأنه لم يتحدث أي مسؤول في النادي مع جيو، ويبدو لي أن جُل مدربي العالم يرغبون في العمل في البريميرليج".

وأضاف "ماذا نقول عندما تكون أمامك فرصة لتدريب فريق مثل نيوكاسل؟ من المؤكد سيكون مهتمًا بالعرض، إن نيوكاسل من الأندية الجماهيرية الرائعة، لكن الأمر متروك لأصحاب القرار داخل النادي".

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وعن سبب رحيل موكله من تدريب فينورد، قال "لقد ترك النادي بسبب الميزانية المحدودة، لكنه فاز على أياكس وأيندهوفن في الدوري، وهم فرق بموارد أكبر من فينورد، وكانت علاقته رائعة بالجماهير واللاعبين ووسائل الإعلام في المدينة، والآن يستعد للتحدي الجديد".