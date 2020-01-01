بعد اعتذار البحرين - النصر يطلب تأجيل مباراته أمام سباهان الإيراني

كورونا يقف أمام إقامة مباراة النصر وسباهان الإيراني في البحرين.

قدم الاتحاد البحريني لكرة القدم اعتذاره، عن عدم استضافة مباراة النصر السعودي، أمام سباهان أصفهان الإيراني، في دوري أبطال آسيا.

ويواجه فريق سباهان الإيراني نظيره النصر السعودي، في مباراة الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ببطولة دوري أبطال آسيا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد البحريني اعتذر عن استضافة مباراة النصر وسباهان أصفهان، بسبب فيروس "كورونا".

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جاء ذلك في ظل انتشار فيروس كورونا في إيران، وبالتالي إمكانية إصابة لاعبي فريق سباهان الإيراني واللاعبين والجماهير التي ستحضر المباراة.

وطلب نادي النصر من جانب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تأجيل مباراته أما سباهان أصفهان الإيراني، حرصًا على سلامة جميع اللاعبين.

النصر يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة، خلف السد المتصدر، برصيد 4 نقاط لكل فريق، بينما يحتل سباهان المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والعين الإماراتي يحتل المركز الرابع بدون نقاط.