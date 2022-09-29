بعد اعتذاره لاتحاد القدم .. المريسل يشكو: تضررت نفسيًا ومعنويًا

زهيرة عادل|
AL MRISEUL عبد العزيز المريسلgoal
دوري روشن السعوديالنصرالهلال

اعتذار الإعلامي النصراوي شمّت به الكثيرين

بعد عشرة أيام من اعتذاره لاتحاد كرة القدم السعودي، على إثر نشره لأخبار كاذبة، أعلن عبد العزيز المريسل اليوم الخميس، تقدمه بشكوى رسمية لما سببه هذا الاعتذار له من أضرار نفسية ومعنوية.

لماذا وجه المريسل اعتذاره لاتحاد القدم؟

في 19 من سبتمبر الجاري، أجبر القضاء السعودي، المريسل على الاعتذار، بعد دعوى قضائية أقامها اتحاد القدم ضده. (طالع التفاصيل)

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ما أغضب اتحاد القدم من المريسل، هي تغريدات يعود تاريخها لأبريل الماضي، فيما يتعلق بقضية اللاعب محمد كنو، المقامة من نادي النصر ضد الهلال.

وقتها كان الإعلامي النصراوي قد ألمح لوجود تدخلات من قبل هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودي، لتقليص عقوبة اللاعب، وأدعى أن هذا هو سبب تأخر صدور القرارات من قبل غرفة فض المنازعات التابعة لاتحاد القدم السعودي.

المريسل يشكو تضرره بعد الاعتذار

حاليًا وبعد عشرة أيام من الاعتذار، أكد المريسل أنه أُجبر على كتابة اعتذاره بطريقة معينة، سببت له بعض الأضرار، مطالبًا بتعويضات أدبية ومالية.

وكتب المريسل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنهيت كل الترتيبات لتقديم شكوى لدى جهة قضائية ضد صياغة هذا الاعتذار و سأطالب بكل حقوقي المترتبة عليه و منها تعويضات أدبية و مالية بسبب الأضرار النفسية و المعنوية التي أذتني فيها هذه الصياغة و التي نفذتها مجبراً كحكم و لكني أتحفظ عليها مع كامل إحترامي".

وأضاف: "القرار هو تثبيت هذا الاعتذار 7 ايام، ولكني ثبته 10 أيام، وأكرر اليوم و غداً و بعده لن أنكسر".

يذكر أن قضية كنو انتهت بقرار مركز التحكيم السعودي بإيقاف اللاعب أربعة أشهر، وحرمان الهلال من التعاقدات لفترتين، مع إلزامهما بدفع 27 مليون ريال للنصر، في قرارات غير قابلة للاستئناف.

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