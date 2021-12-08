بعد إصابته بارتجاج في المخ .. الجزائر تكشف تطورات حالة بونجاح

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن حالة بغداد بونجاح الصحية بعد تعرضه لارتجاج في المخ خلال مواجهة مصر في ختام دور المجموعات من كأس العرب 2021 المقامة حاليًا في قطر.

مهاجم السد القطري كان قد غادر المباراة بعد انتهاء شوطها الأول لعدم قدرته المواصلة عقب اصطدامه العنيف بمحمد الشناوي حارس مرمى المنتخب المصري.

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وقد أكد مجيد بوقرة المدير الفني للخُضر أن خروج بونجاح من الملعب جاء بتوصية وطلب من طبيب المنتخب، وذلك ردًا منه على الانتقادات التي وجهت له بعد هذا القرار، إذ ظهر واضحًا تراجع الأداء الهجومي للجزائر بعد خروج مهاجم السد.

الاتحاد الجزائري طمأن الجميع على حالة بونجاح، إذ أكد أن جميع الفحوصات الطبية والأشعة التي أجريت له في مستشفى الدوحة في قطر أثبتت سلامته وعدم وجود أي كسور أو تشوهات.

وِلم يُحدد بيان الاتحاد الجزائري موعد عودة بونجاح للتدريبات الجماعية وموقفه من مواجهة المغرب في ربع نهائي كأس العرب، بل اكتفى بالإشارة إلى أن الجهاز الطبي سيُتابع حالته عن كثب ومن ثم سيتخذ قرار عودته للتدريبات.

يُشار إلى أن قمة دور المجموعات في كأس العرب بين مصر والجزائر انتهى مساء أمس على استاد الجنوب في الدوحة بالتعادل 1-1، وقد تصدر الفراعنة المجموعة بفضل نقاط اللعب النظيف لحصولهم على بطاقات صفراء وحمراء أقل من محاربي الصحراء.