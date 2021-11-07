بعد أشهر من الغياب.. زيدان يعود إلى ريال مدريد مرة أخرى!

سجل زين الدين زيدان عودته مرة أخرى إلى معقل ريال مدريد، سانتياجو برنابيو، عندما تواجد في مباراة النادي الملكي الأخيرة أمام رايو فاييكانو بالدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز الميرينجي بهدفين مقابل هدف.

واستقال زيدان من تدريب ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي بعد الخروج بدون بطولات للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، ليخلفه في سانتياجو برنابيو المخضرم كارلو أنشيلوتي، والذي يحظى ببداية جيدة للموسم في العاصمة الإسبانية حتى الآن.

الصحفي سيرجيو كويرانت من شبكة GOL TV كشف أن زيزو تواجد في مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو من المدرجات، وذلك من أجل دعم نجله لوكا الذي ينشط مع الفريق الصاعد حديثًا للدوري الإسباني.

لوكا هو الحارس الثاني في رايو فاييكانو، وبالطبع فإنه لم يحظ بفرصة المشاركة أمام ريال مدريد في ظل اعتماد المدرب على الحارس الأساسي دميتريفسكي، مما يؤكد أن حضور زيزو للمباراة لم يكن فقط لأجل نجله، بل استغلها كفرصة لرؤية العشق الأول له، اللوس بلانكوس.

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وحظيّ لوكا بفرصة اللعب في ريال مدريد إبان فترة والده، قبل أن تتم إعارته إلى راسينج في 2019، ثم ينتهي عقده بنهاية الموسم الماضي مع الريال وينضم مجانًا إلى رايو، ومعه شارك في مباراة واحدة هذا الموسم بالدوري الإسباني نجح خلالها بالحفاظ على نظافة شباكه.

زيدان في اللحظة الراهنة قريب للغاية من بداية تدريبية جديدة، فلا تتوقف الصحف الإنجليزية عن ربطه بالعمل في مانشستر يونايتد بعد اقتراب إقالة أولي جونار سولشاير على خلفية تراجع النتائج.

وبشكل عام، أعلن زيزو في وقت سابق أنه مهتم للغاية بوظيفة تدريب منتخب فرنسا على وجه التحديد رغم أنها تبدو صعبة المنال حاليًا باعتبار أن ديديه ديشان باقٍ على أقل تقدير حتى نهاية كأس العالم 2022 بقطر.

الجدير بالذكر أن آخر مباراة خاضها زيدان على ملعب سانتياجو برنابيو كمدرب لريال مدريد تعود إلى 2020 قبل الكورونا، أمام برشلونة في الكلاسيكو، وبعد ذلك تم إغلاق الملعب التاريخي للإصلاحات، ولعب الريال مباريات الموسم الماضي على أرضه بالملعب الصغير ألفريدو دي ستيفانو.