بعد اشتراطه الرحيل - ماذا قدم جيوفينكو مع الهلال؟

جيوفينكو اشترط الرحيل على إدارة الهلال

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن مستقبل الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جيوفينكو من أبرز المحترفين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي رفقة الهلال الذي يتصدر ترتيب البطولة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الإثنين، أن شرط جيوفينكو للموافقة على تخفيض الرواتب إلى 50 % جاء بالموافقة على الرحيل.

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وأعلن نادي الهلال، عن تخفيض الرواتب إلى 50 % للمساهمة مع الإدارة لمواجهة أزمة جائحة كورونا خلال الفترة الحالية.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي ما قدمه جيوفينكو مع الهلال خلال الفترة الأخيرة.

- انضمامه للهلال

انضم سيباستيان جيوفينكو في يناير 2019 قادمًا من تورنتو الأمريكي، ليدعم صفوف الهلال السعودي حيث من المفترض أن يستمر عقده حتى نهاية عام 2021، أي الانتقالات الشتوية وقتها.

- أرقامه محليًا

خاض جيوفينكو في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي والحالي 29 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 8 آخرين، بواقع 1773 دقيقة.

أما في كأس الملك خاض 4 مباريات فقط بواقع 275 دقيقة، لم يسجل خلالها أهداف وصنع واحد فقط.

- أرقامه قاريًا

وعلى المستوى القاري، خاض في بطولة دوري أبطال آسيا 15 لقاء أحرز خلالهم هدفين وصنع 5 آخرين، ظهر في 1239 دقيقة.

وفي كأس العالم للأندية شارك في مباراتين بواقع 191 دقيقة لم يسجل أي أهداف.