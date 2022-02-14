بعد إشارة "الدرجة الثانية" .. أراوخو يعتذر لإسبانيول!

سارع رونالد أراوخو مدافع نادي برشلونة بتقديم الاعتذار إلى نادي إسبانيول وجماهيره، على ما بدر منه مساء الأحد، خلال مباراة الفريقين في الجولة 24 من الدوري الإسباني.

برشلونة فرض التعادل على إسبانيول بنتيجة 2-2، بفضل هدف سجله الهولندي لوك دي يونج في الدقيقة 90+6 من زمن مباراة "ديربي كتالونيا".

ماذا فعل أراوخو؟

أراوخو، الذي بدأ أساسيًا وغادر المباراة بين الشوطين بسبب الإصابة، قام باستفزاز جماهير إسبانيول في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وقام أراوخو برفع إصبعين في وجه جماهير إسبانيول، في إشارة إلى أن مكانهم الدرجة الثانية، خاصة وأن الفريق عائد للتو إلى "الليجا" في الموسم الحالي.

ماذا قال أراوخو؟

ونشر مدافع منتخب أوروجواي رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للاعتذار عما بدر منه.

وقال أراوخو: "أريد أن أعتذر لجميع أفراد فريق إسبانيول عن الإيماءة المؤسفة التي قمت بها الليلة".

وأضاف: "كل ما حدث كان نتيجة التوتر الذي حدث خلال الديربي، أنا أعتبر نفسي شخصًا يحترم الجماهير والأندية المنافسة، وهذا هو السبب في أنني لست فخورًا بما حدث".

ما هو تعليق تشافي على الواقعة؟

من جانبه، تحدث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عما قام به أراوخو بقوله: "لم أره، لكن يجب أن نحترم المنافس والحكم وجماهير المنافس، يجب أن نتحلى بالاحترام دائمًا".

واختتم: "لكن التوتر قد يصيبك أحيانًا، أنا أعتذر ذلك لم يكن يجب أن يحدث".

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