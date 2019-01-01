بعد استبعادهم - رينار يوجه رسالة لحارث والكعبي وباعدي والزنيتي

المغرب كشفت عن قائمتها النهائية لكأس أمم أفريقيا مصر 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

توجه الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني لمنتخب المغرب، بالشكر للرباعي المستبعد من القائمة النهائية لأسود الأطلس المشاركة في كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

الرباعي أمين حارث وكريم باعدي وأيوب الكعبي وحارس المرمى أنس الزنيتي تم استبعادهم من القائمة النهائية الضامة لـ23 لاعبًا، وأُعلن عنها اليوم الثلاثاء، بعدما كانوا ضمن القائمة الأولية. (طالع القائمة النهائية)

وكتب رينار عقب استبعاد الرباعي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: "تويتر": "تهانينا الصادقة للكعبي وحارث وباعدي والزنيتي على روحهم الرائعة، الاختيار كان صعبًا، لكن ما أحدث الفارق هي قواعد المنافسة".

Sincères félicitations à El Kaabi, Harit, Baadi et Zniti pour leur fantastique état d’esprit.

Le choix a été difficile mais c’est la règle de la concurrence en football qui a fait la différence. — Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) June 11, 2019

أسود الأطلس يخوضون حاليًا معسكر داخلي، يواجهون خلاله جامبيا غدًا الأربعاء، وزامبيا في 16 من الشهر الجاري، وديًا قبل التوجه لمصر في 18 من الشهر نفسه.

وينافس أسود الأطلس على لقب الكان ضمن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات ناميبيا وساحل العاج وجنوب أفريقيا.