بعد ارتباطه بريال مدريد .. نجم يوفنتوس السابق يدعم بقاء رونالدو عامًا آخر

ماذا بعد الخروج من دوري الأبطال بخصوص رونالدو؟

قال مدافع يوفنتوس السابق نيكولا ليجروتاجلي إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيبقى في صفوف السيدة العجوز لموسم آخر، كما أنه يمتلك فرصة أخرى للتتويج بدوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس كان قد ودع دوري الأبطال من دور الستة عشر للمرة الثانية على التوالي بعدما فشل في تجاوز بورتو البرتغالي، ليودع أعرق الكؤوس الأوروبية التي جاء رونالدو ليعيدها إلى خزائنه.

وقال ليجروتاجلي، الذي لعب 8 سنوات بقميص يوفنتوس وتحديدًا بين عامي 2003 و2011 لراديو بيانكونيرا: "أعرف كريستيانو رونالدو جيدًا، هو ليس من يقرر الهرب في حال لم ينجح في تحقيق أهدافه، سيبقى حتى يصل إلى هدفه"

وأضاف: "إنه يريد دوري أبطال أوروبا وسيحاول على الأقل لعام آخر من أجل التتويج بالبطولة التي يريدها هو والنادي، كان أداؤه سيئًا أمام بورتو ولكن أعتقد أنه لن يستسلم".

وتابع: "هو قائد حقيقي ولذلك سيتحمل مسؤولياته وسيحاول الفوز بدوري الأبطال العام المقبل، بالطبع هناك خيبة أمل كبيرة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا هذا العام"

وأردف: "لقد عانى المشجعون بالتأكيد من التأثير السلبي لتوديع البطولة مبكرًا، حيث أظهر يوفنتوس أنهم ما زالوا في مستوى أدنى من الفرق الكبيرة الأخرى بالنسبة لأوروبا".

وأكد: "خيبة الأمل ليست فقط بسبب الخروج، ولكن لأنها حدثت على يد بورتو، والذي لا تعتبر فريقًا منافسًا على اللقب، يجب أن نفهم سبب خروج فريق مثل يوفنتوس من دور الستة عشر ضد بورتو".

واسترسل: "ولكن في كل الأحوال هو مجرد جزء من كرة القدم، حيث أن دوري أبطال أوروبا يختلف عن المنافسات المحلية في إيطاليا، وبالتأكيد بعض اللاعبين لم يقدموا الدعم الذي كان ينبغي عليهم تقديمه.

وعاد بخصوص رونالدو ليقول: "فريق يوفنتوس الحالي لا يمكنه الاستغناء عن رونالدو، وهم بحاجة إلى بعض الصلابة في الناحية الدفاعية، هناك أزمات دفاعية كبرى في الموسم الحالي".

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يذكر أن هناك تكهنات عديدة ظهرت في الفترة الأخيرة حول مصير رونالدو، بعد خروج يوفنتوس من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام بورتو.