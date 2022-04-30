بعد إحياء سيتي .. ملاك مانشستر يتجهون نحو باليرمو

تقترب مجموعة السيتي، "فوتبول جروب"، المالكة لنادي مانشستر سيتي، من الاستحواذ على نادي باليرمو المنافس في الدرجة الثالثة. بالدوري الإيطالي.

مجموعة مانشستر سيتي تستهدف الحصول على ملكية نادي باليرمو الإيطالي، وعلى الرغم من أن هذه المفاوضات سوف تستغرق وقتاً طويلاً، إلا أن الاهتمام موجود بالفعل بشراء النادي.

ملاك مانشستر سيتي على بُعد خطوات من الاستحواذ على باليرمو

ووفقاً لما نشرته شبكة "سكاي سبورت"، فإن مجموعة مانشستر سيتي تستهدف الاستحواذ على نادي باليرمو في صفقة شراء بقيمة 10 ملايين يورو.

وتملك مجموعة ”السيتي“، التي يملكها الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكثر من 10 أندية منتشرة في جميع أنحاء العالم.

داريو ميري، رئيس نادي باليرمو مستعد لبيع 80% من أسهم النادي، لمجموعة "السيتي" والمهتمة بالاستحواذ على النادي.

وينشط باليرمو في دوري الدرجة الثالثة حاليًا وتأهل لملحق الصعود إلى دوري الدرجة الثانية، حيث شارك في دوري الدرجة الأولى 29 مرة نجح من خلالهم في التأهل 5 مرات للدوري الأوروبي.

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