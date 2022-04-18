فجر الحكم السعودي سعد الكثيري مفاجأة من العيار الثقيل، حول اختيار رؤساء الأندية في الدوري السعودي، لحكام مبارياتهم بالاسم.

ماذا قال الكثيري؟

الكثيري ظهر ضيفًا على قناة "24 الرياضية"، تحدث به عن فترة عمر المهنا؛ رئيس لجنة الحكام الأسبق..

الحكم السعودي من قبل قال في تصريح أن خلال تلك الفترة كانت بعض الأندية هي من تختار من يدير مبارياتها من الحكام، وفي ظهور من جديد بالأمس، طالبته القناة بالكشف عن أسماء رؤساء الأندية ليرد..

"كشف أسماء الرؤساء حاليًا لن يفيد، عمر المهنا حاليًا خارج لجنة الحكام، لكنني ما زلت مصرًا على كلامي ويشهد الله على كلامي، المهنا كان يتلقى اتصالات من رؤساء الأندية يطلبون حكامًا بالاسم".

"توقعا اختيار البطولات بالاسم"

تصريحات الكثيري، علق عليها الإعلامي الرياضي محمد الشيخي، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستحمل عديد المفاجآت، في ظل موجة الاعترافات التي تبعها الكثيرون مؤخرًا خلال ظهورهم الإعلامي.

وكتب الشيخي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " اعترافات مثيرة : رؤساء أندية يطلبون حكاماً بالإسم ..أخشى أن يظهر اعتراف جديد بأن هناك من يطلب بطولات بالإسم ..!

"توقع كل شيء مع موجة الظهور التلفزيوني وبريق الحضور والتصريحات والاعترافات ..!".

اعترافات مثيرة : رؤساء أندية يطلبون حكاماً بالإسم ..

أخشى أن يظهر اعتراف جديد بأن هناك من يطلب بطولات بالإسم ..!

توقع كل شيء مع موجة الظهور التلفزيوني وبريق الحضور والتصريحات والاعترافات ..! pic.twitter.com/2gz7qzz3mV — محمد الشيخي (@mohmad_alshieky) April 18, 2022

جدير بالذكر أن ملف توثيق بطولات الأندية لم يُحسم بعد، في ظل الجدل الكبير والشجار بين الأندية على عدد بطولات كل منهم.

لكن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، أكد أنه بالفعل شرع في مهمة التوثيق، لكن فترة أزمة فيروس كورونا في 2020، عطلت المهمة، لكنها ستعود إلا أنه حتى الآن لا جديد في القضية.

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