بعد اتهامه بالتلاعب في النتائج.. رونالدو يرحب بتحقيق الاتحاد الإسباني

الظاهرة رونالدو ــ مالك نادي بلد الوليد ــ يبدي استعداده للتحقيقات بشأن التلاعب في نتائج مباريات الدوري الإسباني

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

رحب أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو دا ليما ومالك نادي بلد الوليد بالتحقيق في قضية التلاعب بنتائج مباريات الدوري الإسباني.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد فتح تحقيقًا بشأن تورط نادي بلد الوليد في التلاعب بنتائج مباريات الدوري الإسباني الدرجة الثانية خلال موسمي 2017 و 2018.

وتم استدعاء قائد الفريق سابقًا بورخا فيرنانديز من أجل التحقيق معه بشأن الادعاءات التي تحدثت عن وجود تلاعبات في نتائج مباريات الدوري الإسباني للدرجة الثانية.

وتأتي الاتهامات بغسيل الأموال والرشوة والفساد المرتبط بمنظمة إجرامية، حيث تم اتهام أجوستين لاسوسا رئيس نادي خويسكا إلى جانب فيرنانديز.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٨ مايو ٢٠١٩

وحول ذلك، أبدى مالك النادي البرازيلي رونالدو نازاريو دا ليما ترحيبه بفتح التحقيقات فيما يخص تورط بلد الوليد بالتلاعب في نتائج المباريات.

وقال رونالدو: "على أي حال لا مانع من فتح التحقيقات من أجل التأكد من كل شيء، ولكن لا أعتقد أن بروخا قد شارك في مثل ما يقولونه"

وأضاف: "لقد حدث مثل هذا في البرازيل حينما كنت هناك، وحين تم التحقيق تعرفنا على المذنب الحقيقي وتمت محاسبته، لذا فأنا أرحب بالتحقيقات"

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يذكر أن بلد الوليد كان قد ضمن البقاء في الدوري الإسباني للموسم المقبل، وذلك بعدما احتل المركز السادس عشر على سلم الترتيب برصيد 41 نقطة.