بعد اتهامات بالفساد والواسطة .. اتحاد الكرة يقاضي لاعب الهلال السابق

وصف صالح السلومي حارس مرمى نادي الهلال السابق، اتحاد كرة القدم السعودي وتركي السلطان رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد بالفاسدين، مؤكدًا على أن الاتحاد يتم إدارته بالواسطة والمحسوبيات فقط.

تصريحات السلومي دفعت اتحاد كرة القدم، لاتخاذ قرار بمقاضاة حارس مرمى الهلال السابق، بسبب تصريحاته التي اتهم فيها الاتحاد وموظفيه بالفساد.

ماذا قال السلومي ولماذا اتهم اتحاد الكرة السعودي بالفساد؟

السلومي أبدى استغرابه خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من إجباره على تلقي الدورة التدريبية فئة C ، ثم استبعاده من الدورتين التدريبيتين A و B، والتي شارك فيها لاعبين سابقين مثل عبده عطيف وأحمد عطيف وعبد العزيز السعران.

صالح تسائل، هل هو لم يسبق له ولعب كرة القدم مثل هؤلاء اللاعبين الذين تم اختيارهم في الدورة، وتحدث عن الإنجازات والبطولات التي حققها في مسيرته مع الهلال.

واتهم حارس الهلال السابق اتحاد الكرة بالفساد، حيث قال: "كله فساد في فساد وواسطات، واتحاد فاسد، والله مهما حاربت الفساد إذا كان نفس الشخص بداخل الاتحاد فاسدين ما تقدر تسوي شيء".

وواصل: "جميع الإنجازات التي حققتها لا تمشي، إذا ما كان لديك واسطة، فساد في الاتحاد السعودي في ناس فاسدين وتركي السلطان أول واحد".

واختتم السلومي تصريحاته قائلًا: "أطالب بنشر حديثي في المملكة كلها، حتى يعرف الناس الفساد الذي يحدث في الاتحاد السعودي لكرة القدم ومنظمي الدورات التدريبية".

ما هو موقف اتحاد الكرة السعودي من تصريحات السلومي؟

إدارة الإعلام والاتصال بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ردت خلال بيان رسمي على ما قاله حارس مرمى الهلال السابق صالح السلومي، والاتهامات التي وجهها له.

وأكدت الإدارة على أن المعلومات التي جاءت في مقطع الفيديو الذي ظهر فيه السلومي، مؤكدة على أن اللجنة الفنية لم تتلق طلب تسجيل رسمي من اللاعب للدورة المذكورة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل في الدورات التدريبية.

وأشار الاتحاد السعودي إلى أن الإدارة القانونية لديه شرعت في اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، حفظًا لحقوق الاتحاد وأعضائه، وذلك تجاه ما ورد من اتهامات باطلة ومضللة وليس لها أساس من الصحة.

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