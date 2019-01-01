بعد إيكاردي .. ناينجولان يُغادر معسكر الإنتر قبل رحلة الصين!

لماذا ترك معسكر لوجانو؟

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

استقبل عشاق نادي الإنتر أنباء سيئة، بخروج البلجيكي رادجا ناينجولان من معسكر استعداد الأفاعي للموسم الجديد، المقام حاليًا في لوجانو، تمهيدًا لاستكمال الرحلة في الصين.

وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه الجماهير مشاهدة لاعب روما السابق، في أولى مباريات الفريق الودية الاستعدادية للموسم الجديد، جاءت صدمة انسحابه من المعسكر، قبيل مواجهة لوجانو في ودية اليوم الأحد.

من جانبها، قالت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت"، إن عودة صاحب الـ31 عامًا إلى ميلانو قبل ضربة بداية مواجهة لوجانو، التي انتهى شوطها الأول بثنائية نظيفة لعملاق السيري آ، ستفتح باب الشائعات والتكهنات حول مشاركته مع الفريق في جولته الاستعدادية في الصين.

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ولفت المصدر إلى أن رادجا اكتفى بالتدريبات الاحمائية وقت استعداد اللاعبين لمباراة لوجانو، ليعود بعدها مباشرة إلى شمال إيطاليا، دون أن يُسجل حضوره في المباراة، لتزداد الشكوك حول إمكانية تواجده في معسكر الإنتر في أقصى شرق الكرة الأرضية، على غرار ما حدث مع ماورو إيكاردي، الذي استبعده أنطونيو كونتي، لعدم جاهزيته بدنيًا لمقارعة اللاعبين في التدريبات.

وفي الختام، رفضت الصحيفة التكهن بأسباب خروجه من المعسكر، وذلك "لعدم اتضاح السبب"، ولا كذلك موقفه من السفر مع البعثة إلى الصين، على اعتبار أنه قد يكون ما زال بحاجة لمزيد من التدريبات، لاستعادة لياقته البدنية، أو قد يغادر النادي أو لظروف شخصية، بعد فاجعة إصابة زوجته بمرض خطير.