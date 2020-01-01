بعد إيقاف الشعباني ومساعده.. من سيقود الترجي التونسي في "استاد رادس" أمام الزمالك؟

عقوبات صارمة ضد الترجي من قبل الكاف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أمس الأربعاء، عن عقوبات صارمة للغاية تجاه فريق الترجي التونسي على خلفية أحداث لقاء الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك حقق الفوز على نظيره الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ذهاب دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة الدولي.

وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أمس الأربعاء، قرارًا بإيقاف بعض أفراد فريق الترجي التونسي بعد محاولتهم الاعتداء على حكم اللقاء.

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وقرر الكاف إيقاف كلًا من معين الشعباني ومجدي تراوي ورؤوف بن غيث 4 مباريات بسبب ما صدر منهم تجاه الحكم المغربي رضوان جيد.

وتعرض خليل شمام الظهير الأيسر للإيقاف لمدة 6 مباريات بسبب القيام بأسلوب غير لائق تجاه حكم اللقاء ومحاولة الاعتداء عليه أثناء المباراة.

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وبذلك يغيب عن الترجي التونسي المدير الفني الشعباني والمدرب المساعد مجدي تراوي، فمن سيقود فريق باب سويقة في لقاء الغد أمام الزمالك.

ويقود الترجي التونسي أمام الزمالك، عثمان نجار المدرب العام للفريق، في ظل غياب الثنائي الشعباني الذي كان يوكل مجدي تراوي للحضور في المؤتمرات الصحفية والذي تعرض للإيقاف أيضًا.