بعد إعلان مواعيد بعض المباريات - جلسة حاسمة بين الخطيب وسيد عبد الحفيظ

الأهلي يدرس الموقف ومدى تأثيره على صراع اللقب والهبوط

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، قيامه بدراسة جدول المباريات المتبقية من الدوري المصري الممتاز، بعد إعلان لجنة المسابقات مواعيد بعض المباريات اليوم الأربعاء.

لجنة المسابقات أعلنت اليوم جدول بعض المباريات من الجولة الأخيرة مع مواجهتين مؤجلتين للزمالك، على أن يتبقى مباراتين فقط من المسابقة بعد كأس أمم أفريقيا 2019. (طالع مواعيد المباريات)

وأصدر مجلس القلعة الحمراء بيانًا رسميًا، موضحًا خلاله عقد جلسة بين الخطيب وسيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة، لدراسة الموقف والمواعيد المقترحة.

البيان جاء فيه: "اجتماع غدًا الخميس يأتي لمعرفة الرؤية الفنية للجهاز من جدول المباريات، والمواعيد المقترحة، وترتيب اللقاءات وتأثير الصراع في القمة والقاع على أهمية المباريات".

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المارد الأحمر يتصدر جدول الترتيب برصيد 73 نقطة من 31 مباراة، يليه الزمالك وبيراميدز بـ66 نقطة، وإن كان خاض الأبيض 29 مباراة مقابل 32 لقاءًا للأزرق.

ويلاقي الأهلي مساء اليوم الإسماعيلي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز.