بعد إصابته مجدداً .. هازارد يوضح موقفه من مواجهة إيطاليا

مسلسل إصابات هازارد لا يتوقف

أوضح نجم وقائد بلجيكا إيدين هازارد موقفه من استكمال يورو 2020 بعد خروجه مصاباً أمام البرتغال مساء الأحد لحساب منافسات دور الستة عشر من البطولة القارية.

لاعب ريال مدريد تعرض لشد عضلي بالدقيقة 85 من الفوز الذي حققته بلاده على البرتغال، ليواصل مسلسل إصاباته المتعاقبة هذا الموسم.

ماذا قال هازارد عن إصابته للإعلام؟

وعلق البلجيكي للصحافة قائلاً: "شعرت بحدوث شيئاً ما، أظن أنني تعرض للإصابة، سنرى غداً".

وأضاف: "سنحلل الإصابة جيداً ونرى تأثيرها على المستقبل، لقد آذيت نفسي".

وختم: "أنا قائد ولذا سأستمر مع المجموعة لأن هذا دوري ويجب أن أقوم به".

كيف علق مدرب بلجيكا وشقيق هازارد على إصابته؟

روبرتو مارتينيز، مدرب بلجيكا، نقلت عنه "ماركا" تصريحات بأن قائده تعرض لإصابة عضلية وسيحتاج 48 ساعة لمعرفة طبيعتها.

وأوضح شقيقه تورجان، صاحب هدف الفوز، أن وضعية أخيه لا تبدو جيدة، وإن تمنى أن يتعافى ويلحق بالمباراة المقبلة مع كيفين دي بروينه.

ما هي أزمة هازارد والإصابات هذا الموسم؟

وعانى النجم البلجيكيم من تعدد الإصابات العضلية الموسم الجاري، وحتى الفائت مع ناديه ريال مدريد، والأخيرة هي السابعة هذا الموسم.

ولعب الجناح في اليورو الحالية مباراة واحدة كاملة كانت في الانتصار على فنلندا بدور المجموعات، وشارك بالبقية بديلاً، ثم جاء الخروج بالإصابة أمام البرتغال.

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