بعد إصابته بنزيف في المخ - الجزيرة يوضح تطورات حالة أحمد ربيع

اللاعب أصيب خلال لقاء ودي أمام الإمارات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

طمأن نادي الجزيرة الإماراتي جمهوره على لاعبه أحمد ربيع، مؤكدًا أن حالته مستقرة حاليًا ولا يزال تحت الرقابة.

اللاعب كان قد أصيب أول أمس الجمعة، خلال اللقاء الودي الذي جمع فريقه مع الإمارات، بعد اصطدامه بأحد الأعمدة الموجودة حول الملعب، ليتم نقله إلى المستشفى على الفور.

وأصدر الجزيرة بيانًا جاء فيه: "نطمئن جميع المشجعين والمتابعين على صحة اللاعب أحمد ربيع، ونؤكد بأن حالته الصحية مستقرة بعد أن تم نقله إلى المستشفى في دبي، حيث يوجد تحت المراقبة الطبية".

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وأضاف: "تؤكد إدارة الفريق أن أحمد ربيع يتلقى أفضل رعاية طبية وأن مسؤولو النادي والفريق على تواجد مستمر في المستشفى وعلى تواصل دائم لمتابعة وضعه الصحي، وسوف نقوم بطمأنة الجمهور والمتابعين عن حالته الصحية خلال الأيام المقبلة".

يذكر أن المباراة ألغيت في بداية الشوط الثاني بعد إصابة صاحب الـ23 عامًا، ووقتها كانت تشير النتيجة إلى فوز الجزيرة بهدف وحيد.