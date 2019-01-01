بعد إصابته بالصليبي - أحد ينهي عقد أحمد جمعة

بعد تأكد غيابه لنهاية الموسم، أحد ينهي عقد أحمد جمعة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن محمد العلوي، المشرف على فريق أحد السعودي، عن إنهاء عقد المهاجم المصري أحمد جمعة، لاعب المصري البورسعيدي.

أحمد جمعة كان قد انتقل لأحد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من فريق المصري البورسعيدي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

العلوي قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "قرار استبعاد أحمد جمعة من الفريق جاء بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي بالركبة، والذي سيغيبه لنهاية الموسم".

🎙️سعود السويلم رئيس #النصر: "أحمد موسى أكبر صفقة في الشرق الأوسط، والتعاقد معه مر بأكثر من مرحلة، وأحمد البريكي بذل جهداً كبيرا في التوقيع معه". pic.twitter.com/5TvUA0T1hm — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 21, 2019

المشرف على فريق أحد تابع: "النادي سيطلب من الاتحاد السعودي لكرة القدم، إذنًا بضم لاعب أجنبي آخر بدلًا من جمعة، وسيرسل تقريرًا طبيًا عن حالة الأخير".

جاء ذلك بالإضافة إلى أن أحمد جمعة لم يقنع إدارة أحد برئاسة سعود الحربي بمردوده منذ انضمامه في يناير الماضي.

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وشارك جمعة مع أحد هذا الموسم في 6 مباريات، لم يسجل سوى هدف واحد في مرمى الفيصلي بالدوري السعودي للمحترفين.