بعد إخفاق كأس آسيا 2019 - رينار يقترب من خلافة زاكيروني بالإمارات

هل يرحل الفرنسي عن المغرب قبل أشهر قليلة من كأس أفريقيا 2019؟

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يبدو أن الإيطالي ألبرتو زاكيروني؛ المدير الفني لمنتخب الإمارات، أيامه أصبحت معدودة مع الأبيض، حيث كتب الإخفاق في كأس آسيا 2019 سطرًا جديدًا في اقتراب نهايته.

الأبيض ودع البطولة القارية من دور نصف النهائي على يد المنتخب القطري بالهزيمة أمامه برباعية نظيفة، ليتم إقصائه على أرضه ووسط جماهيره.

الاتحاد الآسيوي يعلن قراره بخصوص شكوى الإمارات

قبل البطولة، كانت تتردد عديد الأخبار عن تفكير الاتحاد الإماراتي في إقالة المدرب الإيطالي مع اتهامات له باتباع أسلوب دفاعي، لكن تم نفيها من قبل اتحاد الكرة، وصرح وقتها وزير الرياضة أنه بالفعل عرض على الاتحاد تغيير زاكيروني إلا أنه تمسك بالإيطالي.

ووفقًا للإعلامي الإماراتي علي حميد؛ المعلق بقناة دبي الرياضية، فإن الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني لمنتخب المغرب، هو الأقرب حاليًا لخلافة زاكيروني وتدريب منتخب الإمارات.

وأوضح الإعلامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المدرب الفرنسي اجتمع مع مسؤولي الاتحاد الإمارات على هامش كأس آسيا، مؤكدًا أنه أصبح قريبًا من التوقيع على عقود توليه المسؤولية رغم التزاماته مع منتخب المغرب.

هيرفيه رينار الفرنسي مدرب منتخب المغرب هو الأقرب لتدريب منتخب الامارات خلفاً لزكروني و الاجتماع تم معه على هامش أمم آسيا و تقريبا اصبح قريب من التوقيع رغم أنه عنده التزام مع المنتخب المغربي في أمم افريقيا في مصر في شهر جون — ali humaid juma (@ali_humaid99) ٣ فبراير ٢٠١٩

رينار كان قد حضر مواجهة نصف نهائي البطولة الآسيوية بين منتخبي إيران واليابان، وهو ما أثار عدد من التساؤلات حول أسباب تواجده بالإمارات.

يذكر أن المدرب الفرنسي كان قد أكد عقب كأس العالم روسيا 2018 استمراره مع منتخب المغرب وتجديد عقده حتى مونديال قطر 2022.

ويستعد المنتخب المغربي للمشاركة في كأس أمم أفريقيا مصر 2019، والتي تنطلق في شهر يونيو المقبل.