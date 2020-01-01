بعد إجراء جراحة عاجلة .. دي سوزا يوجه رسالة لجماهير الأهلي

جوزيف دي سوزا يجري جراحة عاجلة.

وجه البرازيلي جوزيف دي سوزا، لاعب وسط النادي الأهلي السعودي، رسالة إلى جماهير ناديه، بعد إجراءه عملية جراحية "الزائدة الدوية" اليوم الخميس.

وكان دي سوزا يعاني من بعض الآلام في البطن، تبين أن سببها هو التهاب في "الزائدة الدودية"، ومن ثم قرر الطبيب المعالج إجراء عملية استئصال لها.

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ونشر دي سوزا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" فيديو بعد إجراء العملية، حيث علق عليه قائلًا:

"تم التشخيص لي بأنني أعاني من التهاب من الزائدة الدودية، وشعرت بألم لم أشعر به طوال حياتي، وأغمى عليّ تقريبًا، والحمد لله تمكنت من الوصول إلى المستشفى",

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اللاعب البرازيلي تابع: "تم علاجي وتشخيص أعراضي بالتهاب في الزائدة الدودية، وأنهيت للتو عملي الجراحي، وذلك بفضل دعوات الجميع لي، سأعود قريبًا وشكرًا لكل من ساعدوني".

وبالتالي سيغيب جوزيف دي سوزا عن مواجهتي الفيصلي والهلال القادمتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وشارك جوزيف دي سوزا رفقة النادي الأهلي في مباراة ديربي جدة الماضية أمام الاتحاد، حيث قاد فريقه لتحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.