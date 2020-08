بعد إجراء جراحة عاجلة .. دي سوزا يوجه رسالة لجماهير الأهلي

Guys last night I was diagnosed with Appendicitis, I felt a pain like I never felt in my life and I almost fainted .. Thank God I managed to get to the Hospital, I was medicated and diagnosed with Appendicitis, I just finished my surgery, thanks to everyone for the prayers, I went caught by surprise like all of you, i'll be back soon. Thanks to those who helped me @ahmedbm3o #Hode 🙏🏻❤️ Galera ontem à noite fui diagnosticado com Apendicite , senti uma dor como nunca senti na minha vida e quase desmaiei .. Graças a Deus consegui chegar ao Hospital , fui medicado e diagnosticado com apendicite , acabei agora minha cirurgia , obrigado a todos pelas orações , fui pego de surpresa como todos vocês , em breve estarei de volta . Obrigado aos que me ajudaram @ahmedbm3o #Hode ❤️🙏🏻

