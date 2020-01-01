بعد إبراهيموفيتش .. هل يعود تياجو سيلفا إلى ميلان؟

وكيل أعماله يُجيب على السؤال بكل وضوح وشفافية

تفاعل وكيل أعمال مدافع باريس سان جيرمان تياجو سيلفا، مع التقارير المتداولة في الآونة الأخيرة، عن إمكانية عودة موكله إلى ميلان في المستقبل القريب.

وتُظهر جُل المؤشرات أن الدولي البرازيلي سيكون خارج "حديقة الأمراء" الموسم القادم، في ظل تجاهل مواطنه ليوناردو، فتح ملف تمديد عقده الذي سينتهي مع حلول صيف العام الجاري.

وتضاعفت الأنباء حول مستقبل المدافع الثلاثيني وعودته مرة أخرى إلى "سان سيرو"، بعد عودة زميل الأمس زلاتان إبراهيموفيتش إلى معقل الروسونيري هذا الشتاء.

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وفي مقابلة مع موقع " "Milancaffe24، سُئل وكيل أعماله باولوتونييتو عن صحة ما يتردد عن عودة موكله إلى شياطين ميلانو، فأجاب قائلاً "تياجو لديه حب كبير لميلان".

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وأضاف في حواره المقتضب "حتى الآن لم يتخذ القرار النهائي بشأن مستقبلع، لكن كل شيء يبقى مفتوحًا في المرحلة القادمة".

وسبق للدولي البرازيلي أن دافع عن ألوان النادي الإيطالي لمدة ثلاثة مواسم في الفترة بين عامي 2009 و2012، شارك خلالها في 119 مباراة في مختلف المسابقات، والأهم من ذلك كان تتويجه بلقب الدوري الإيطالي.

وانتقل صاحب الـ36 عامًا إلى باريس سان جيرمان في صيف 2012 مقابل رسوم تخطت حاجز الـ30 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين يلعب للفريق الباريسي، الذي حقق معه كل البطولات المحلية، لكنه عجز عن تخطي الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.