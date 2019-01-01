بعد أكثر من عام.. تشامبرلين يقترب من العودة

أوكسيليد تشامبرلين يقترب من العودة للمشاركة مع ليفربول

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اقترب النجم الإنجليزي أوكسليد تشامبرلين من العودة إلى الملاعب من جديد، وذلك بعد أكثر من عام من الغياب.

وتعرض تشامبرلين لقطع على مستوى كل أربطة الركبة خلال مواجهة العام الماضي بين ليفربول ومانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يتم إعلان تفاصيل الإصابة في البداية بطلب من تشامبرلين نفسه، حتى لا يؤثر ذلك على معنويات زملائه فيما تبقى من المنافسات.

ومنذ حوالي شهرين، عاد تشامبرلين للتدرب بالكرة على العشب، مع خوض التدريبات وبعض المباريات مع فريق الرديف.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ أبريل ٢٠١٩

وفي الوقت الحالي، أتم تشامبرلين أكثر من حصة تدريبية مع الفريق الأول دوون أن يعاني من أي مشاكل أو آلام.

وبناء على ذلك، وحسب التقرير الطبي فإنه من المقرر أن يشارك تشامبرلين مع الفريق في ظرف أسبوعين من الآن.

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يذكر أن التوقعات قد أشارت إلى احتمالية نهاية مسيرة تشامبرلين بسبب هذه الإصابة التي عانى كثيرًا من أجل التعافي منها.