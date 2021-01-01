بعد أزمة سبورتنج لشبونة .. صدمة جديدة للزمالك من الفيفا

المصائب لا تأتي فرادى على الزمالك

تلقى نادي الزمالك صدمة جديدة عقب أزمة مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بسبب صفقة محمود عبدالرازق شيكابالا، وتهديد بخصم نقاط.

يسعى الزمالك في الوقت الحالي لإنهاء الأزمات المالية بسبب الشكاوى المقدمة ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث مهدد بخصم نقاط أو التجميد في فترات الانتقالات.

ووفقًا لما جاء عبر "BBC" هيئة الإذاعة البريطانية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم متمثل في لجنة الانضباط، أصدر حكمًا بإلزام الزمالك بدفع مليون دولار للغاني أشيمبونج قبل نهاية الشهرالجاري.

وأكد التقرير أن لجنة الانضباط حذرت الزمالك أن لم يقم بالدفع في المدة المحددة في الحكم سيتم تجميده في فترة الانتقالات ومنعه من التعاقدات الجديدة.

ويعاني الزمالك في الوقت الحالي من أزمة مالية طاحنة، ولم يقدم للاعبين بعض المستحقات المتأخرة لهم خلال الفترة الأخيرة مما سبب توتر داخل أروقة القلعة البيضاء.

ويسعى الزمالك في الوقت الحالي للتسوية في جميع أزماته المالية الخارجية من أجل استعادة استقرار الفريق مرة أخرى والمنافسة على البطولات.