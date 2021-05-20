بعد أزمة حمد الله وأمرابط .. النصر يتخذ قرارًا ناريًا

النصر يفرض السيطرة على لاعبيه

اتخذت إدارة نادي النصر قرارًا حاسمًا، بعد ظهور مشكلة بسيطة حدثت بين الثنائي المغربي عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط ثنائي الفريق، على تسديد ركلة جزاء في مباراة العين.

وشهدت مباراة العين بالجولة 27 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، خلاف بين حمد الله وأمرابط على تنفيذ ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح العالمي، وسددها في حمد الله وسجلها هدف.

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وأشار الإعلامي وليد الصيعري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر قررت إلغاء المكافأة التي تمنح للاعب الذي يسجل هدف.

وكتب الصيعري: "ألغت إدارة النصر الحالية المكافأة التي تمنح مع كل هدف، حيث وضعتها الإدارة السابقة، وتسببت في مشاكل بين اللاعبين عند تسديد ركلات الجزاء، وأيضًا عدم التقيد باللعب الجماعي، والبحث عن اللعب الفردي، للحصول على المكافأة، تفكير عميق".

جاء تلك الخطوة، بهدف فرض جو من النظام والاستقرار بين لاعبي الفريق، في ظل الخلافات التي قد تحدث بسبب ركلات الجزاء، أو اللعب بشكل فردي.

ويواجه فريق النصر نظيره الرائد مساء اليوم الخميس على ملعب "مرسول بارك"، بالجولة 28 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.