بعد أزمة الجاسوس - ليدز يتخطى ديربي وينفرد بصدارة التشامبيونشيب

انتصار ثمين لأصحاب الأرض وسط أجواء مشحونة بسبب تصريحات بيلسا وأزمة الجاسوس

نجح ليدز يونايتد في الانفراد بصدارة دوري الدرجة الأولى الإنجليزية "تشامبيونشيب"، بعد الفوز على ضيفه ديربي كاونتي بهدفين نظيفين.

المباراة أقيمت بين الثنائي في الجولة السابعة والعشرين من البطولة، وسط أجواء مشحونة بين الطرفين خارج الملعب.

قبل هنري وفابريجاس - مارادونا وجوارديولا وكونتي وأبرز من دربوا زملائهم السابقين

الأمر بدأ بتواجد شخصاً في ساحة تدريبات ديربي مساء الخميس، يقوم ببعض التصرفات المثيرة للشكوك.

وتبين في النهاية أن هذا الشخص يعمل في ليدز يونايتد، وجاء للتلصص على الفريق الخصم باعتراف مارسيلو بيلسا مدرب الفريق.

ويبدو أن حيلة بيلسا جاءت بنتيجة، حيث هيمن ليدز على المباراة وانتزع ثلاث نقاط ثمينة على حساب ديربي الذي يدربه النجم الإنجليزي فرانك لامبارد.

الريدز يعيشون أوقاتًا سعيدة للغاية 😅

لديهم أفضل لاعبان في القارة السمراء 🌟 ولديهم لاعب ومدرب الشهر في الدوري الإنجليزي 👏



جميعهم يطمح في أن يتم تتويج كل ذلك باللقب في نهاية الموسم 🙏 pic.twitter.com/8fNATThaec — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 11, 2019

الهدف الأول لصالح ليدز جاء عن طريق لاعبه كيمار روف في الدقيقة 20 من عمر اللقاء.

كين: أريد الفوز بالبطولات مع توتنهام

وفي الشوط الثاني تمكن جاك هاريسون من تأمين الفوز لأصحاب الأرض بهدف آخر في الدقيقة 49.

الفوز يرفع رصيد ليدز إلى 54 نقطة في المركز الأول بجدول التشامبيونشيب، بفارق 5 نقاط عن نورويتش سيتي الذي يلعب ضد وست بروميش غداً السبت بنفس الجولة.

وعلى الجانب الآخر يستمر ديربي في المركز السادس بـ43 نقطة، متساوياً مع ميدلزبره الخامس.