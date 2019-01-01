بعدما كان هدف ليفربول.. نبيل فقير يقترب من بيتيس

نجم أوليمبيك ليون الذي كان هدفًا لليفربول ويورجن كلوب بات قريبًا من ريال بيتيس

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن اللاعب الدولي الفرنسي نبيل فقير نجم أوليمبيك ليون بات قريبًا من الانضمام إلى ريال بيتيس الإسباني.

وكان فقير قد تصدر عناوين سوق الانتقالات الصيفية خلال العام الماضي بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى ليفربول لتعويض رحيل كوتينيو.

وبعدما فشلت الصفقة، انتظر الجميع أن ينتقل النجم الفرنسي إلى أحد الأندية الكبرى خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

ولكن على عكس التوقعات، كشفت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن ريال بيتيس بات قريبًا من ضم نجم أوليمبيك ليون خلال الأيام القليلة المقبلة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 12, 2019

ويرجع ذلك إلى انخفاض مستوى اللاعب بشكل ملحوظ خلال الموسم المنصرم، وعلى ما يبدو فإنه بالفعل يعاني من مشاكل مزمة في الركبة.

وتابعت صحيفة لو باريزيان أن اللاعب لن يكلف إدارة بيتيس كثيرًا، حيث من المتوقع أن تتم الصفقة مقابل 30 مليون يورو فقط.

وكان فقير قد تعرض لإصابة قوية بقطع في أربطة الركبة في نهايات موسم 2014 حرمته من المشاركة مع منتخب فرنسا في كأس العالم.

وعاد فقير في منافسات موسم 2018 ليستعيد لياقته، ولكنه استمر بعدها لموسم في أوليمبيك ليون بعد فشل انتقاله إلى ليفربول، ليخسر 40 مليون يورو من قيمته السوقية.

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يذكر أن ريال بيتيس يبحث في الوقت الحالي على لاعب وسط بجودة عالية بعد اقتراب رحيل نجمه الدولي الأرجنتيني لو سيلسو عن الفريق.