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بعدما كان الأغلى أجرًا في العالم – أسامواه يقترب من الإفلاس

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هداف العين والمنتخب الغاني السابق ونهاية لا تليق به

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تشير بعض التقارير إلى إفلاس المهاجم الغاني المخضرم، جيان أسامواه، لاعب العين الإماراتي السابق ولاعب قيصري سبور التركي الحالي.

وكان المهاجم الغاني يعد من أغلى اللاعبين أجرًا في العالم عندما لعب لصفوف شنجهاي سيبج الصيني في الفترة ما بين 2015-2017، بالحصول على 227 ألف جنية أسترليني أسبوعياً.

وحسب بعض المصادر فإن اللاعب يمتلك في حسابه حالياً 600 جنية أسترليني، ولا يتواصل مع عائلته.

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ويؤكد اللاعب أنه لم يحصل على راتبه من الفريق التركي، ويتساءل حول تواجد أموال في حساباته بالدول الأخرى.

الهداف التاريخي للمنتخب الغاني صرح لأحد المواقع الغانية، أن كل ما يمتلكه 600 جنية أسترليني.

ولعب جيان، لسندرلاند، ليرحل للعين الإماراتي مسجلاً 123 هدفًا في 120 مباراة خلال 3 مواسم، لكن الرحيل لتركيا انهى كل شيء.

وحسب مصادر في عائلته فإن اللاعب لم يتواصل مع زوجته أو أولاده الثلاثة منذ أغسطس الماضي، كما لم يزورهم في فترة الأعياد الحالية.

وكانت بعض التقارير قد أكدت سابقاً العام الماضي، شراء أسامواه لشركة طيران خاصة في غانا.

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