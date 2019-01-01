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تصفيات كأس أمم افريقيا

بعثة منتخب مصر تصل النيجر بعد رحلة طويلة

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الفراعنة في مهمة سهلة بالنيجر
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

وصلت بعثة المنتخب المصري إلى مدينة نيامي، عصامة النيجر، مساء أمس الخميس، استعدادًا لمواجهة النيجر بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019.

وأعلن الحساب الرسمي للاتحاد المصري على موقع التواصل الاجتماعي، عن وصول بعثة المنتخب المصري إلى عاصمة النيجر في تمام التاسعة من مساء أمس الخميس.

واستغرقت الرحلة 6 ساعات ونصف، بعد مغادرتها القاهرة في تمام الثانية والنصف من مساء الخميس.

واستقبل البعثة السفير المصري، والذي قام بدوره بإتمام إجراءات الخروج من مطار نيامي بسهولة، لتتوجه البعثة إلى فندق الإقامة.

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ومن المقرر أن يعقد صباح اليوم الجمعة الاجتماع الفني للمباراة، والذي سيحضر فيه إيهاب لهيطة مدير المنتخب الاتفاق على موعد تدريب الفريق.

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المنتخب المصري سيغادر النيجر بعد المواجهة، متجهًا نحو نيجيريا، لخوض مباراة ودية أمام النسور النيجيرية، خلال فترة التوقف الدولي.

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