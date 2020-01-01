بعثة صن داونز تصل القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي

الأهلي سيواجه صن داونز مساء السبت المقبل.

وصلت بعثة فريق نادي صن داونز الجنوب إفريقي، إلى مطار القاهرة الدوري، استعدادًا لمواجهة الأهلي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستضيف صن داونز مساء السبت المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتواجد وفدًا من العلاقات العامة والإعلان بمطار القاهرة، في استقبال بعثة صن داونز، حيث قاموا بتسهيل مهمة الفريق.

المزيد من الفرق

وكان الأهلي مرتبطًا بمباراة قمة أمام الزمالك مساء أمس الإثنين، والمؤجلة من الجولة الرابعة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي: ملتزمون بعدم إشراك اللاعبين الذين فُرضت عليهم عقوبات من اتحاد الكرة

وشهدت مباراة القمة انسحاب نادي الزمالك، الذي رفض خوض المباراة، بسبب الازدحام المروري، بعدما أرسلت الإدارة فريقًا مكونًا من لاعبين مواليد 1999 و 2000 و 2001.

ويسعى الأهلي للثأر من صن داونز، بعد الخسارة الكبيرة التي تلقاها الفريق الأحمر الموسم الماضي، بخمسة أهداف دون رد، في مباراة ذهاب ربع النهائي.