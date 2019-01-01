بعثة الزمالك تغادر القاهرة استعدادًا لمواجهة أغادير

الزمالك يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب أمام حسنية أغادير

عبده الليثي فيسبوك تويتر

غادرت بعثة نادي الزمالك، اليوم الخميس، مطار القاهرة متجهة إلى المغرب، استعدادًا لمواجهة نظيره حسنية أغادير ضمن منافسات كأس الكونفدرالية.

ويواجه الزمالك نظيره حسنية أغادير، في ذهاب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأحد المقبل 7 أبريل الجاري، قبل لقاء الإياب يوم 14 من نفس الشهر.

واستبعد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، محمود عبدالمنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق، من رحلة المغرب بسبب ما بدر منه في لقاء أمس أمام سموحة.

وشدد جروس على اللاعبين بإغلاق ملف الدوري عقب الفوز على سموحة أمس الأربعاء، والتركيز جيدًا بتحقيق الفوز على حسنية أغادير.

وحقق الزمالك فوزًا هامًا على سموحة، بهدف دون رد أحرزه فرجاني ساسي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "بترو سبورت" مساء أمس.

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ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز، بـ58 نقطة، وخلفه الأهلي صاحب الوصافة برصيد 56 نقطة.