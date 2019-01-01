بطولة غرب آسيا - السعودية تواصل السقوط والأردن تحقق فوزها الأول

الأخضر والنشامى يودعان سويًا بطولة اتحاد غرب آسيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

واصل المنتخب السعودي سقطاته ببطولة اتحاد غرب آسيا بالهزيمة أمام المنتخب الأردني بثلاثية نظيفة، على ملعب فرانسو حريري، ضمن الجولة الأخيرة من دوري المجموعات.

الأخضر بدأ اللقاء بتشكيل مكون من مصطفى ملائكة، وسام سويد، متعب المفرج، حسان تمبكتي، فواز اليامي، نايف هزازي، محمد الفهيد، محمد المجحد، علي النمر، ربيع سفياني، وهارون كمارا.

هدف النشامى الأول جاء في الدقيقة 14 من عمر الشوط الثاني عن طريق سعيد مرجان، وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع أضاف يوسف الرواشدة الهدف الثاني للأردن، وفي الدقيقة 90+7، أحرز فارس شلباية ثالث الأهداف.

وتعد هذه هي الثلاث نقاط الأولى التي يقتنصها النشامى بالبطولة، بعدما هُزم في اللقاء الأول أمام البحرين 1-0، ثم تعادل أمام الكويت 1-1.

أما الأخضر فلم يحقق أي انتصار في أيٍ من مبارياته، بداية من لقاء الكويت 2-1، ثم تعادل أمام البحرين 0-0، وأخيرًا هزيمة الأردن.

وبهذا يودع الفريقان البطولة، فيما يتنافس منتخبا الكويت والبحرين على بطاقة التأهل في النهائي، حيث يتقاسمان الصدارة بأربع نقاط، ويتواجهان بعد قليل لحسم المتأهل.