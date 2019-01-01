بطولة الصداقة الدولية | فيديو - سوريا تحقق فوزها الأول بهزيمة الأردن
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
حقق المنتخب السوري الفوز أمام نظيره الأردني بهدف وحيد، على ملعب البصرة الدولي، ضمن الجولة الثانية من بطولة الصداقة الدولية.
هدف اللقاء الوحيد جاء قبل نهاية المباراة بدقائق وتحديدًا في الدقيقة 85 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بأقدام فراس الخطيب.
نسور قاسيون كانوا قد تلقوا الهزيمة في لقائهم الأول أمام العراق بهدف وحيد.
شاهد.. هدف فوز #سوريا 1 - 0 على #الأردن في #بطولة_الصداقة_الدولية_الثانية pic.twitter.com/LzpxXOG8Ed— قنوات الكاس (@alkasschannel) ٢٣ مارس ٢٠١٩
ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في هذه البطولة في 26 من الشهر الجاري، بين العراق والأردن.
يذكر أن بطولة الصداقة أقيمت أول مرة العام الماضي، وحصل المنتخب القطري على لقبها على حساب سوريا والعراق.
🏆 بطولة الصداقة الودية 🏆— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ مارس ٢٠١٩
الترتيب الآن 📊
1⃣ العراق: 3 نقاط
2⃣ سوريا: 3 نقاط
3⃣ الأردن: 0 نقاط
مع تبقي مباراة وحيدة بين منتخبي 🇮🇶 و 🇯🇴.. فإن أسود الرافدين يكفيهم التعادل فقط لحصد لقب البطولة بينما يجب على النشامى الفوز بفارق +2 ليظفروا بالكأس. pic.twitter.com/dQ8ZH6p5j3