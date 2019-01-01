بطولة الصداقة الدولية | فيديو - سوريا تحقق فوزها الأول بهزيمة الأردن

النشامى في النهائي لمواجهة العراق

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق المنتخب السوري الفوز أمام نظيره الأردني بهدف وحيد، على ملعب البصرة الدولي، ضمن الجولة الثانية من بطولة الصداقة الدولية.

هدف اللقاء الوحيد جاء قبل نهاية المباراة بدقائق وتحديدًا في الدقيقة 85 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بأقدام فراس الخطيب.

نسور قاسيون كانوا قد تلقوا الهزيمة في لقائهم الأول أمام العراق بهدف وحيد.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في هذه البطولة في 26 من الشهر الجاري، بين العراق والأردن.

يذكر أن بطولة الصداقة أقيمت أول مرة العام الماضي، وحصل المنتخب القطري على لقبها على حساب سوريا والعراق.