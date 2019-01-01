بطولة الصداقة الدولية | فيديو - العراق تكتفي بهدف وحيد في مرمى سوريا

أسود الرافدين اقتنصوا أولى ثلاث نقاط لهم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

افتتح المنتخب العراقي بطولة الصداقة الدولية بالفوز أمام نظيره السوري بهدف وحيد، على استاد البصرة الدولي.

أسود الرافدين سيطروا على مجريات اللقاء، ولولا تألق إبراهيم عامر؛ حارس مرمى نسور قاسيون، لخرج اللقاء بنتيجة أكبر من هدف وحيد.

انطلاقات مهند علي؛ نجم العراق، شكلت خطورة واضحة على مرمى السوريين، بداية من الدقيقة 17 التي هيأ بها أحمد ياسين رأسية إلى مهند، لكن الحارس تدخل في التوقيت المناسب وأمسك الكرة.

المنتخب السوري ظهر في أخطر كراته بالمباراة في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، من تسديدة محمد عثمان القوية، لكنها مرت بجوار القائم.

⭕️ مراسم استقبال رئيس اتحاد الكرة العراقي عبد الخالق مسعود لـ رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم فادي الدبّاس عقب وصوله للعراق رفقة المنتخب السوري المشارك في بطولة الصداقة الدولية التي تستضيفها أسود الرافدين 🇮🇶



(📸: FB\iraqfa) pic.twitter.com/3kkXK0bmmc — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ مارس ٢٠١٩

وأضاع مهند علي انفراد صريح للعراق في الدقيقة 42 بعدما استلم تمريرة بشار رسن، لكنه سددها في جسد الحارس السوري.

وببراعة أنقذ إبراهيم عامر مرماه من تسديدة قريبة بأقدام علاء عباس، أبعدها إلى ركنية.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 76 من تسديدة رائعة بأقدام جوستن عزيز من داخل منقطة الجزاء، بعد تمريرة من درغام.

وكاد نسور قاسيون أن يحرزوا هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من ركلة ثابتة، لكن الحارس العراقي تألق وأبعد الكرة، ليطلق بعدها الحكم صافرة النهاية.

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(📽: IG/paulpogba) pic.twitter.com/oAimqoVAJ7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ مارس ٢٠١٩

يذكر أنه من المقرر أن تلاقي سوريا منتخب الأردن في الجولة المقبلة، في 23 من مارس الجاري، بينما تلاقي العراق، النشامى في 26 من الشهر نفسه.