"بطولات الشلهوب أكثر من النصر .. والهلال يملك مؤسس"
تحدث الإعلامي الرياضي سامي الحريري على إنجازات نادي الهلال ومقارنتها بالنصر، ورد على ما يتم إثارته بأن نادي الهلال هو منشق من نادي الشباب.
بعض الإعلاميين السعوديين قاموا بنشر قصاصات قديمة من جرائد قديمة، تشير إلى أن نادي الهلال هو منشق من نادي الشباب.
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الحريري قال خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة "إم بي سي أكشن": "لو رجعنا للتاريخ والأرقام، سنجد محمد الشلهوب لديه بطولات أكثر من نادي النصر".
الإعلامي الرياضي تابع: "عام 1381 بعد التأسيس بـ4 سنين، الهلال حقق بطولة كأس الملك والنصر وقتها كان في الدرجة الثانية، ثم حقق الهلال اللقب عام 1984 والنصر كان للتو صاعدًا".
واختتم الحريري تصريحاته قائلًا: "المقصد الآن عرفت قيمة المنجز، والحديث منصب عن تأسيس نادي الهلال، محاولة للابتعاد عن تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا، إذا تحدثنا عن التأسيس فالهلال يمتلك مؤسس".
وحقق الهلال لقب دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي مساء يوم الثلاثاء الماضي، في المباراة النهائية التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض.