بطل سان مارينو التاريخي يطلب ضم ألفيس!
كشف نادي تري فيوري الذي يلعب في دوري سان مارينو، عن رغبته في التعاقد مع داني ألفيس نجم برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان السابق.
يأتي ذلك بعد تعاقده مع الإيطالي كريستيان زاكاردو، بطل كأس العالم مع منتخب بلاده في 2006، وذلك في النصف الثاني من الموسم الماضي.
وكان ألفيس -36 عاماً- قد توج مؤخراً بكوبا أمريكا رفقة منتخب البرازيل، والآن يبقى بلا عقد، حيث نشر مازحاً أنه يبحث عن الجهة التي يرسل إليها سيرته الذاتية بحثاً عن عمل.
من جانبه رد نادي تري فيوري عبر إنستجرام:"مرحباً داني. لقد رأينا سيرتك الذاتية، ليست سيئة! نحن تري فيوري، أنجح أندية سان مارينو، هل تريد الانضمام لنا لتحقيق المزيد من الألقاب"؟
“Ei Dani! Abbiamo visto il tuo Cv, niente male ! Noi siamo il @Tre Fiori, la squadra più titolata della Repubblica di San Marino 🇸🇲 Ti unisci a noi per vincere altri trofei 🏆? Saremmo contenti di accoglierti qui a San Marino! Buon calcio e piadina deliziosa ti aspettano! 😁” Dani Alves cerca squadra e questa è la nostra proposta! Cosa dite? Saranno i nostri traguardi raggiunti o la piadina a convincerlo? 😁💛💙 @danialves #danialves #SIAMOILTREFIORI💛💙
وفاز تري فيوري بدوري سان مارينو 7 مرات، ولكنه لم يتوج باللقب منذ 2011، حيث أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث.
يذكر أن ألفيس يملك 40 لقباً في مسيرته حتى الآن بين الأندية والمنتخبات وهو رقم قياسي بين اللاعبين.