بطل ريمونتادا الأبطال يتوعد ويوجه رسالة قوية إلى ليفربول!

توقع بطل نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في ريال مدريد، اللاعب الشاب رودريجو جوس، أن يسجل هدفًا في المباراة النهائية ضد ليفربول.

وكان ريال مدريد قد دخل مباراة الإياب في مواجهة مانشستر سيتي الذي خسر منه بنتيجة (4-3) في الذهاب، وتأخر في اللقاء بعد هدف الجزائري رياض محرز.

قبل أن يسجل رودريجو في الدقيقة 90 ليمنح فريق الملكي أملًا جديدًا، وبعد حوالي 90 ثانية أودع زميله دانييل كارباخال عرضية رائعة على رأسه، ليتقدم نادي العاصمة وتذهب المباراة للأشواط الإضافية.

ماذا قال رودريجو عن مواجهة ليفربول؟

قال البرازيلي: "راهنت والدي أن أسجل ثلاثة أهداف ولكني سجلت ثنائية فقط، أنا أفتقد واحدة، سأحصل عليها في النهائي".

وواصل: "مع هذا القميص يمكن أن يحدث أي شيء، نحن نقاتل حتى النهاية، والحقيقة هي أنه ليس لدي كلمات لوصف ما حدث، كنا على وشك الموت، لكن الله ساعدني".

واختتم: "لقد كان أحد أسعد أيام حياتي، فالقدرة على الدخول وتغيير اللعبة وتسجيل هدفين، جعلتها ليلة سحرية أخرى في البرنابيو، كما هو الحال دائمًا، والجماهير تساعدنا بطريقة لا يمكن تفسيرها".

ماذا يقدم رودريجو مع الملكي؟

استغرق رودريجو وقتًا لإحداث تأثير في مدريد منذ انتقاله من فلامنجو في عام 2019 بقيمة 45 مليون يورو، لكنه بدأ أخيرًا في إثبات إمكانياته الكبيرة.

اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا يلعب الآن بشكل منتظم مع المدرب كارلو أنشيلوتي جنبًا إلى جنب مع بنزيمة وفينيسيوس جونيور، كما أظهر الإيطالي ليلة الأربعاء، أنه ليس لديه مشكلة في تقديمه في هذه المناسبة الكبيرة.

بعد ثنائية الأمس، وصل رودريجو إلى ثمانية أهداف في 44 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، إلى جانب تسع تمريرات حاسمة، ويأمل في إضافة ميدالية أبطال البطولة الأوروبية إلى لقب الدوري الإسباني الذي حسمه ريال مدريد الأسبوع الماضي.

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