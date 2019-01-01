بطل دوري الأبطال يدعم تيري لتدريب تشيلسي

دي ماتيو يرى المستقبل للمدافع الإنجليزي الأشهر..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

رشح روبرتو دي ماتيو مدرب تشيلسي السابق، جون تيري نجم الفريق السابق لتولي قيادته في وقت لاحق.

وقال دي ماتيو في تصريحات صحفية:"إذا كان بإمكانك التعاقد مع جون تيري، يجب عليك ذلك".

وأضاف:"هو سيكون هنا كمدرب في المستقبل، كلاعب كان يكتب ويسجل نقاط من بعض الحصص التدريبية".

وأوضح:"أعتقد أنه قد حصل على خبرة أكبر في هذا المجال من رؤية الضغط الذي يعمل به المدربون".

يذكر أن فرانك لامبارد المدرب الحالي للبلوز كان يرتدي شارة قيادته في نهائي دوري أبطال 2012 بقيادة دي ماتيو، والذي غاب تيري عنه للإيقاف.