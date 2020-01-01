بطل العالم السابق: مارادونا كان كميسي ورونالدو معًا

أندرياس بريمه نجم منتخب ألمانيا المعتزل يوضح من الأفضل بين رونالدو وميسي، ويتحدث عن أفضلية مارادونا المطلقة.

أشاد أندرياس بريمه نجم منتخب ألمانيا المعتزل الفائز بلقب كأس العالم عام 1990 بالأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بريمه ونقلتها شبكة "TYC" وتطرق خلالها للحديث عن الأفضل بين ليونيل ميسي قائد برشلونة وكريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس.

وأوضح خلال التصريحات نفسها أن البرازيلي بيليه هو اللاعب الأفضل في التاريخ بالنسبة له ومن وجهة نظره.

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وقال بريمه: "لا يوجد لاعب لا يستطيع مارادونا أن يتفوق عليه، لأكون أكثر وضوحًا لكم، لقد كان مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في شخص واحد".

وأضاف: "على الأرجنتيني أن تكون فخورة بكم النجوم الذين ظهروا ولعبوا لهم عبر التاريخ، بالرغم من ذلك بالنسبة لي بيليه هو الأفضل على الإطلاق".

وعن الأفضل بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي أبدى ميلًا للأرجنتيني وقال: "كلاهما يعدان الأفضل في كرة القدم العالمية بالوقت الحالي، لكن على مستوى شخصي أميل نحو اسلوب ليونيل".

جدير بالذكر أن بريمه كان قد واجه مارادونا في نهائي كأس العالم 1986 الذي توجه به منتخب الأرجنتين، وفي نهائي 1990 الذي فازت به ألمانيا.