بطل الدوري الألماني لعام 2009 يتجه بخطى حثيثة نحو الهبوط

يبدو أن نادي فولفسبورغ لن يشارك في الموسم المقبل في الدوري الألماني. فقد خسر بطل الدوري الألماني لعام 2009 يوم السبت أمام أينتراخت فرانكفورت (1-2)، ويحتل حالياً مركزاً يؤدي إلى الهبوط المباشر.

لم يتمكن فولفسبورغ من الفوز في أي من مبارياته الإحدى عشرة السابقة، ولذلك لم يدخل المواجهة مع فرانكفورت بثقة كبيرة.

وولفسبورغ، الذي لعب فيه كريستيان إريكسن في مركز خط الوسط، استقبل الهدف الأول من أوسكار هوجلوند في منتصف الشوط الأول. شقيق مهاجم نابولي راسموس سجل هدفاً رائعاً من عرضية من الجانب الأيمن.

وبعد أكثر من عشر دقائق، تصدى حارس مرمى فولفسبورغ كاميل غرابارا لتسديدة جوناثان بوركاردت. لكن الحارس البولندي لم يستطع سوى صد الكرة، ليشاهد أرنو كاليمويندو يسجل من الكرة المرتدة.

وجاء هدف التعادل لفولفسبورغ، عن طريق دزينان بيجينوفيتش، بعد الوقت المحتسب بدل الضائع، وبالتالي متأخراً جداً: 1-2. ويواجه فولفسبورغ وضعاً سيئاً للغاية مع بقاء خمس مباريات على نهاية الموسم.

يحتل "الذئاب" المركز السابع عشر، بفارق أربع نقاط عن سانت باولي. ويحتل الفريق من هامبورغ المركز السادس عشر، وهو ما يعني خوض مباريات الملحق في نهاية الموسم.

كما أن سانت باولي، الذي يتأخر بنقطتين عن فريق كولونيا الذي يحتل المركز الخامس عشر، لا يزال لديه مباراة مؤجلة. ومع اقتراب موعد المباراة على أرضه ضد بايرن ميونيخ، من غير المرجح أن يتمكن سانت باولي من حصد أي نقاط.

ويلعب فولفسبورغ ضد يونيون برلين (خارج أرضه)، وبوروسيا مونشنغلادباخ (على أرضه)، وإس سي فرايبورغ (خارج أرضه)، وبايرن (على أرضه)، قبل أن يزور فولفسبورغ منافسه سانت باولي في الجولة الأخيرة.

تتباين الواقع الحالي بشكل صارخ مع موسم 2008/09، عندما كان الثنائي الهجومي غرافيتي وإدين دزيكو أساساً في تحقيق لقب الدوري الألماني الوحيد حتى الآن لفريق فولفسبورغ. ولم يسبق أن تعرض الفريق للهبوط من الدوري الألماني.