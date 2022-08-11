بطل إفريقيا ولعب في إسبانيا .. المغرب تختار خليفة خليلودجيتش

الاتفاق تم لمدة 3 سنوات

استقر الاتحاد المغربي لكرة القدم بقيادة فوزي لقجع، على المدير الفني الجديد للفريق بعد إقالة المدرب البوسني وحيد خليلودجيتش، ليكون أحد الأسماء المحلية.

الاتحاد المغربي قرر إقالة خليلودجيتش اليوم، الخميس، بسبب الخلافات المستمرة بين الطرفين، ليتم فسخ عقد البوسني قبل 3 أشهر فقط من انطلاق كأس العالم.

ووفقًا للعديد من التقارير الصحفية، فإن وليد الركراكي مدرب الوداد السابق، هو من سيخلف البوسني لتدريب أسود الأطلسي.

ما هي مدة تعاقد الركراكي مع المغرب؟

قالت صحيفة "المنتخب" المغربية، إن لقجع أبلغ خليلودجيتش بقراره خلال الاجتماع الأخير قبل ايام قليلة، بعد الاستقرار على اسم المدرب الذي سيخلفه.

وأوضحت أن الاتحاد المغربي اتفق بشكل نهائي مع الركراكي لتولي المهمة لمدة 3 سنوات ليقود الفريق بكأس العالم.

ومن المقرر الإعلان الرسمي عن هذا الاتفاق خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يقوم الركراكي حاليًا باختيار الجهاز المعاون له.

لماذا رحل خليلودجيتش؟

السبب الرئيسي لرحيل المدرب البوسني هو عدم رضا الجماهير المغربية عن الطريقة التي خرج بها الفريق أمام مصر في كأس الأمم الأفريقية الماضية.

وتسبب كذلك دخوله في خلافات وصراعات مستمرة مع العديد من النجوم مثل حكيم زياش وعبد الرزاق حمد الله في نزع الثقة منه.

من هو وليد الركراكي؟

يمتلك صاحب الـ46 سنة مسيرة مميزة كلاعب، حيث سبق أن لعب لصفوف تولوز، أجاكسيو، جرينوبل وديجون في فرنسا، كما لعب مع ريسينج الإسباني لمدة 3 مواسم.

وأما بالنسبة لمسيرته التدريبية فقد سبق أن عمل كمدرب مساعد للمغرب في 2012، قبل تدريب الفتح بعدها بعامين، ثم عمل كمدرب للدحيل في 2020، وانضم بعدها إلى الدحيل الذي رحل عنه هذا الصيف.

ويمتلك الركراكي العديد من الألقاب مع الفرق التي دربها، حيث فاز بدوري أبطال أفريقيا والدوري المغربي مع الوداد في موسم 2021/2022.

وحصل على لقب الدوري المحلي مرة أخرى مع الفتح المغربي في 2016، وكأس المغرب في 2014، كما توج بلقب الدوري القطري مع الدحيل في 2020.